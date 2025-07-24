Koronavirüs gibi geliyor: 119 ülkede görüldü! Türkiye de riskli...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sivrisinek kaynaklı "Chikungunya" virüsünün dünya genelinde hızla yayıldığını açıkladı.

DSÖ’nün tropikal hastalıklar uzmanı Diana Rojas Alvarez, virüsün şu anda 119 ülkede tespit edildiğini ve dünya nüfusunun yaklaşık 5,6 milyarlık bir bölümünün risk altında olduğunu duyurdu.

Chikungunya, etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşıyor.

SALGINA YOL AÇABİLİR

Madagaskar, Somali ve Kenya gibi diğer ülkelerde de yayılmanın devam ettiğini belirten uzman, Hindistan ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinde de çok sayıda vakanın kaydedildiğini kaydetti.

Hastalığın ölüm oranı yüzde 1’in altında olsa da, milyonlarca vaka yaşanması durumunda bu oranın binlerce ölüme karşılık gelebileceği vurgulandı.

Özel bir tedavisi olmayan Chikungunya, hızlı ve büyük salgınlara neden olabilir.