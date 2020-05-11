Koronavirüs istatistiklerinde son durum

Salgınla mücadelede başı çeken ülkelerin, çizelgeye dökülen haftalık mücadelesinde Türkiye, az sayıdaki yeni vaka sayısı ve can kaybıyla doğru yolda emek verildiğini bir kez daha kanıtladı.

Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 196 bin 193'e ulaşırken, hastalık nedeniyle tam nedeniyle 284 bin 33 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüşen hastalığın yeni merkezi ABD olurken, Avrupa’da İngiltere, İspanya ve İtalya’da salgının etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği yerler oldu.

TÜRKİYE AZ VAKA BİLDİREN ÜLKELERDEN OLDU

Aldığı erken önlemler ve başarılı tedavi uygulamalarıyla koronavirüsle mücadelesinde başarıyla öne geçen Türkiye’nin çizdiği başarılı grafik, istatistiki verilerde de göze çarpıyor.

VAKA VE ÖLÜM SAYILARINDA ABD BAŞI ÇEKİYOR

Geride bıraktığımız haftada İngiltere'de hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 855'e, vaka sayısı da 219 bin 183'e çıkarken İtalya'da toplamda 30 bin 560 can kaybı bildirdi.

İspanya'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 621'e, virüs bulaşanların sayısı da 264 bin 663'e çıktı.

CAN KAYIPLARINDA SON DURUM

Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulayan Türkiye ise, son olarak bildirdiği 3 bin 786 vefat sayısıyla dünya grafiğinde alt sıralarda yer aldı.