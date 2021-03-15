- Haberler
- Gündem Haberleri
- Koronavirüs risk haritası bugün açıklanacak
Koronavirüs risk haritası bugün açıklanacak
- Haber Merkezi
- 15.03.2021 - 05:32
Türkiye'de 1 Mart itibarıyla koronavirüs ile mücadelede "Konrollü normalleşme" dönemine girilmişti.
İllerdeki vaka sayıları 4 farklı risk grubuna göre belirlenmiş, ve bu doğrultuda yeni normalleşmenin adımları atılmıştı.
Yeni normalleşmeye yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayılarında yükselme görülmüştü.
RİSK DURUMUNA GÖRE HARİTADAKİ RENKLER DEĞİŞECEK
Bugün yapılacak Kabine toplantısında, masada olacak ana gündem maddesi yine koronavirüs salgınının seyri olacak.
Kabine toplantısının ardından Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki risk haritası güncellenecek ve vaka artışı yaşanan illere yeni tedbirler getirilecek.
İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak: 18,40
Diyarbakır: 17,94
Bingöl: 15,81
Muş: 16,64
Bitlis: 15,67
Siirt: 16,35
Şanlıurfa
Mardin: 9,24
Batman: 8,06
Şırnak: 2,29
Van: 10,13
Ağrı: 19:00
Iğdır: 17,19
Hakkari: 4,97
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa: 49,78
Manisa: 39,64
Aydın: 42,24
Denizli: 32,14
Afyon: 38,44
Adana: 41,22
Isparta: 39,14
Eskişehir: 43,85
Ankara: 39,84
Bartın: 42,72
Kastamonu: 64,76
Karabük: 25,80
Çankırı: 28,50
Çorum: 28,12
Kırşehir: 21,89
Nevşehir: 48,51
Yozgat: 42,75
Sivas: 29,85
Hatay: 40,46
Kahramanmaraş
Malatya: 46,35
Elazığ: 39,68
Erzincan: 37,13
Tunceli: 27,25
Bayburt: 31,51
Erzurum: 48,30
Kars: 22,84
YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ
Kırklareli: 96,44
Kırıkkale: 51,43
Tekirdağ: 85,55
İstanbul: 89,90
Kocaeli: 99,18
Yalova: 85,01
Çanakkale: 81,51
Kütahya: 71,97
Bilecik: 60,84
Düzce: 55,91
Zonguldak: 59,11
Bolu: 83,10
İzmir: 53,42
Muğla: 57,38
Antalya: 78,11
Mersin: 91,57
Karaman: 64,76
Niğde: 58,59
Kayseri: 88,05
Kilis: 68,00
Artvin: 88,67
Ardahan: 58,37
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne: 107,43
Balıkesir: 142,57
Burdur: 105,36
Konya: 119,28
Aksaray: 123,08
Sinop: 160,03
Samsun: 262,17
Amasya: 110,50
Tokat: 166,50
Ordu: 301,76
Giresun: 264,71
Gümüşhane: 114,58
Trabzon: 239,52
Rize: 213,10
Osmaniye: 145,13
Adıyaman: 116,20