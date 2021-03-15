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    Koronavirüs risk haritası bugün açıklanacak

    Koronavirüs risk haritası bugün açıklanacak

    Bugün yapılacak Kabine toplantısında, illerin vaka artışlarına göre risk haritası yeniden şekillenecek.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2021 - 05:32
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    Türkiye'de 1 Mart itibarıyla koronavirüs ile mücadelede "Konrollü normalleşme" dönemine girilmişti.

    İllerdeki vaka sayıları 4 farklı risk grubuna göre belirlenmiş, ve bu doğrultuda yeni normalleşmenin adımları atılmıştı.

    Yeni normalleşmeye yönelik bazı kısıtlamaların kaldırılmasının ardından vaka sayılarında yükselme görülmüştü.

    Koronavirüs risk haritası bugün açıklanacak #1

    RİSK DURUMUNA GÖRE HARİTADAKİ RENKLER DEĞİŞECEK

    Bugün yapılacak Kabine toplantısında, masada olacak ana gündem maddesi yine koronavirüs salgınının seyri olacak.

    Kabine toplantısının ardından Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki risk haritası güncellenecek ve vaka artışı yaşanan illere yeni tedbirler getirilecek.

    Koronavirüs risk haritası bugün açıklanacak #2

    İL İL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

    DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

    Uşak: 18,40

    Diyarbakır: 17,94

    Bingöl: 15,81

    Muş: 16,64

    Bitlis: 15,67

    Siirt: 16,35

    Şanlıurfa

    Mardin: 9,24

    Batman: 8,06

    Şırnak: 2,29

    Van: 10,13

    Ağrı: 19:00

    Iğdır: 17,19

    Hakkari: 4,97

    ORTA RİSKLİ İLLER

    Bursa: 49,78

    Manisa: 39,64

    Aydın: 42,24

    Denizli: 32,14

    Afyon: 38,44

    Adana: 41,22

    Isparta: 39,14

    Eskişehir: 43,85

    Ankara: 39,84

    Bartın: 42,72

    Kastamonu: 64,76

    Karabük: 25,80

    Çankırı: 28,50

    Çorum: 28,12

    Kırşehir: 21,89

    Nevşehir: 48,51

    Yozgat: 42,75

    Sivas: 29,85

    Hatay: 40,46

    Kahramanmaraş

    Malatya: 46,35

    Elazığ: 39,68

    Erzincan: 37,13

    Tunceli: 27,25

    Bayburt: 31,51

    Erzurum: 48,30

    Kars: 22,84

    YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ

    Kırklareli: 96,44

    Kırıkkale: 51,43

    Tekirdağ: 85,55

    İstanbul: 89,90

    Kocaeli: 99,18

    Yalova: 85,01

    Çanakkale: 81,51

    Kütahya: 71,97

    Bilecik: 60,84

    Düzce: 55,91

    Zonguldak: 59,11

    Bolu: 83,10

    İzmir: 53,42

    Muğla: 57,38

    Antalya: 78,11

    Mersin: 91,57

    Karaman: 64,76

    Niğde: 58,59

    Kayseri: 88,05

    Kilis: 68,00

    Artvin: 88,67

    Ardahan: 58,37

    ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

    Edirne: 107,43

    Balıkesir: 142,57

    Burdur: 105,36

    Konya: 119,28

    Aksaray: 123,08

    Sinop: 160,03

    Samsun: 262,17

    Amasya: 110,50

    Tokat: 166,50

    Ordu: 301,76

    Giresun: 264,71

    Gümüşhane: 114,58

    Trabzon: 239,52

    Rize: 213,10

    Osmaniye: 145,13

    Adıyaman: 116,20

    Koronavirüs risk haritası bugün açıklanacak #3

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