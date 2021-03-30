Koronavirüs risk haritası değişti mi? En yüksek riskli iller hangisi? İl il koronavirüs risk haritası

29 Mart güncel Türkiye koronavirüs risk haritası, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Peki, risk haritasına göre en yüksek riskli iller hangisi?

İlk koronavirüs risk haritası, 1 Mart'ta gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrasında paylaşılmıştı. Dün yapılan Kabine toplantısının ardından koronavirüs risk haritasının güncel hali yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs risk haritasının son hali vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu.

Yaşadıkları illerin renk kodunu merak eden vatandaşlar, 'Düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli iller hangileri?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Koronavirüs risk haritası değişti mi? En yüksek riskli iller hangisi? İşte, il il koronavirüs risk haritası..

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI DEĞİŞTİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs risk haritası da güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan vaka sayılarına göre güncellenen risk haritasını, resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs risk haritasını içeren paylaşımında, "İllerimizin risk durumunu gösteren son haritamız. Virüs gücünü kaybetmiş değil. Bu haritayı maviye çevirmek elimizde. Aşı programı toplum bağışıklığını sağlayana kadar mücadele etmeliyiz. Zor olanı aştık kolay olanı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

Normalleşme adımlarının ardından yaşanan vaka sayılarındaki artış yeni haritaya yansıdı. Yeni haritaya göre, 58 şehir, çok yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı. Düşük riskli (mavi) kategoride yer alan tek il ise Şırnak oldu.

ÇOK YÜKSEK RİKLİ (KIRMIZI) İLLER

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Kütahya, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Isparta, Konya, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı,Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Tokat, Yozgat, Kayseri, Sivas, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Elazığ, Erzincan, Ordu, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Rize, Artvin, Ardahan, Iğdır.

YÜKSEK RİSKLİ (TURUNCU) İLLER

Ağrı, Kars, Bingöl, Tunceli, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Kırşehir, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa.

ORTA RİSKLİ (SARI) İLLER

Hakkari, Van, Bitlis, Muş, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Uşak.

DÜŞÜK RİSKLİ (MAVİ) İLLER

Düşük riskli tek il Şırnak.