Koronavirüs yasakları bitiyor mu? Kısıtlamalar sona mı erecek? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama..

Koronavirüs yasakları bitiyor mu? Kısıtlamalar sona mı erecek? Cumhurbaşkanı'ndan açıklama..

Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma yasakları ve diğer kısıtlamaların ne zaman sona ereceği gündemin merak edilenleri arasında yer alıyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ederken, aşı uygulamaları da vaka sayılarında düşüş sağlıyor.

Salgının seyrine göre alınan kısıtlama kararlarının ne kadar süreceği vatandaşın gündeminde yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika açıklamalarında bulundu.

Hafta içi ve haftasonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasakları ne zaman bitecek sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor.

Aşı uygulamalarıyla birlikte salgının kontrol altında tutulması kolaylaşırken, kademeli olarak ikinci normale dönüş ne zaman? sorusu araştırılıyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasakların bitişine ilişkin son dakika açıklamaları..

KORONAVİRÜS YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Koronavirüs yasakları Bilim Kurulu toplantısında üyelerin tavsiyeleri doğrultusunda önerilerek Kabine Kurulu toplantısında karara dönüşüyor.

Aşılama sürecinde ilerleme kaydeden Türkiye'de yaklaşık 1.5 milyon vatandaşı aşıladı. Bir önceki Kabine toplantısında yasakların kademeli olarak kaldırıacağına işaret eden Cumhurbaşkanı, son durumu bugünki toplantıda değerlendireceklerini söyledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Kısıtlamalar kalkacak mı?' sorusuna, "Kısıtlamalarla ilgili son durumu kabine toplantısı sonrası açıklarız." dedi.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bugün saat 17.00'de Bilim Kurulu toplantısı olacak. Kabine toplantısının yapılacağı tarih ise henüz belli olmadı.

Önemli kararların alınacağı Kabine Kurulu toplantısının bu hafta içinde gerçekleşmesi öngörülüyor.