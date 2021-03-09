Koronavirüs yasakları geri gelecek mi? Yeniden kapanma olacak mı? Gözler Kabine toplantısında..

Koronavirüs salgınında yeni bir normalleşme dönemine girildi. Risk haritasındaki renklere göre illerin yasakları belirlenmeye devam ediyor. Peki yasakların geri gelmesi söz konusu mu? İşte detaylar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiğini duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti.

Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli bölgeler olarak ayrılan 81 ilde, vaka sayılarının oranına göre kısıtlama kararları alınıyor.

Son günlerde vakalarda yaşanan artış ile birlikte vatandaşların gündeminde yasaklar yeniden gelecek mi? sorusu yerini aldı.

Bakan Koca, iki haftalık değerlendirmeler sonucunda yasakların yeniden söz konusu olabileceğine değinmişti.

Peki yeniden kapanma olacak mı? İşte detaylar..

KORONAVİRÜS YASAKLARI TEKRAR OLACAK MI?

Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu gün boyu uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı ve sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde saat 21.00 ile saat 05.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günü sokağa çıkma yasağı saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanırken pazar günü ise bütün gün boyu sürüyor. Yasakların geri gelip gelmeyeceği ise merak konusu.

Bakanlığın açıkladığı, 100 bin kişide 100'ün üzerine vaka görülen ve yüksek riskten çok yüksek risk grubuna geçen iller için kritik tarih 15 Mart olarak belirlendi.

İstanbul, Çanakkale, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Mersin ve Kilis açıklanan son tablo sonucu yüksek riskli grubundan çok yüksek riskli grubuna geçmişti.

Kontrollü Normalleşme kapsamında risk haritası iki haftada bir koronavirüs vaka sayılarına göre güncellenecek ve iller risk gruplarına göre yeniden şekillenecek. Kısıtlamalar da buna göre karar verilecek.

Toplantı tarihine kadar vaka sayılarında düşüş görülmemesi durumunda bu kapsamdaki 8 ilde restoran ve kafelerin yeniden kapanabileceği öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni haftaya girmeden önce Kabine Toplantısı tarihi son dönemde milyonların merakla takip ettiği konuların başında geliyor.

Son olarak 1 Mart 2021 Pazartesi günü gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gözler yeni haftaya çevrildi. 15 gün sonra gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı tarihi henüz belli olmadı.