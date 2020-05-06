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    Koronavirüsün çıktığı Vuhan'da okullar açıldı

    Çin'in virüs merkezi Vuhan kentinde, öğrenciler okula döndü. Öğrencilerin maske taktığı okullarda, derslikler sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.
    • İHA
    • 06.05.2020 - 15:08
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    Koronavirüsün çıktığı Vuhan'da okullar açıldı

    Çin'de koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı Vuhan kentinde, okullar açıldı.

    Vuhan’ın Hubei bölgesinde, öğrenciler dersbaşı yaptı. Okula girişleri sırasında termal kamera ile ateşleri kontrol edilen öğrenciler, maske takarak dersleri dinledi.

    Sosyal mesafeye dikkat eden öğrenciler, birkaç metre aralıklarla oturdu.

    İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ HENÜZ DÖNMEDİ

    Lise ve üniversite öğrencileri dersbaşı yaparken, ilkokul öğrencilerinin okula döneceği tarih henüz netlik kazanmadı.

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