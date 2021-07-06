Kovid-19'a karşı yeni tedbir! Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Bir yılı aşkın süredir salgınla mücadele eden Türkiye'de aşı olmak istemeyenlere yönelik kısıtlamalar gelebileceği iddiaları sıklıkla gündeme geliyor. Peki aşı olmayana kısıtlama gelecek mi?

Uzun süredir koronavirüs salgınının pençesinde olan Türkiye'de aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Son dönemde alınan kararlar ve aşılama çalışmalarının hız kazanmasıyla birlikte vaka sayılarındaki düşüş devam ederken Türkiye eski normale geçiş yapmak için gün sayıyor.

Öte yandan pandemiye karşı kısa sürede önemli mesafe katetmek amacıyla, aşı yaptırmak istemeyen kişilere yönelik tedbirlerin alınabileceği konuşuluyor.

Aşıya direnç gösterenler tek tek ziyaret edilip ikna çalışmaları yürütülürken, aşı olmayanların maça, konsere ve sinemaya alınmaması konusu gündemdeki yerini aldı.

Peki aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlar konsere, sinemaya, maça gidebilecek mi? İşte detaylar...

AŞI OLMAYANA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Yaz dönemi boyunca uygulanacak pandemi kuralları, gelişmelere bağlı olarak geliştiriliyor. Aşıya karşı direnç gösteren kişiler için ise yeni kararların alınacağı konuşuluyor.

Sadece çağrıyla insanların aşıya teşvik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, ilgiyi artırmak amacıyla bazı etkinliklere aşı şartı konabileceği gündeme geldi.

Özellikle gençlerin aşıya ilgisini artırmak amacıyla maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere girişte aşı şartı getirilmesi tartışılıyor.

AŞI İNSANLARA GİDECEK

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, aşılamayı hızlandırmak için il yönetimleri gezici ekipler kuracak.

Bazı illerde dar kapsamlı uygulanan gezici aşı ekibi, özellikle illerin taşralarına ulaşmak için daha yoğun uygulanacak. Aşının ayağa gitmesi konusunda il yönetimleri inisiyatif alacak.

Gezici aşı çalışması, sağlık il müdürlükleriyle birlikte yürütülecek. Yaylalar, seralar ve tarlalar için gezici ekipler oluşturulacak.

Cami girişleri ve büyük pazar yerlerine aşı standı kurulabilecek. Tarım işçileri ile büyük yol şantiyelerine de ekip gönderilebilecek.

HER ŞEY 18-35 YAŞ ARASI İÇİN

Aşı kampanyasına ilginin azalmadan sürdürülmesi için farklı mekanizmalar devreye sokulacak.

Maske ve mesafe ile kurallara uyulması için denetimler arttırılırken, ''pozitif ayrıştırma'' uygulanacak.

Aşı yaptıranı ödüllendirmek adına maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere aşısı olanların gitmesine ilişkin planlama tartışılıyor. Aşıya en az ilgisi olan 18-35 yaş grubunun sisteme böylece dahil edilebileceği değerlendiriliyor.