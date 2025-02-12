DHA

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Türkiye'nin önemli oksijen deposu merkezi' olarak gösterilen, Anamas Dağı'nın 2 bin 370 metre rakımında bulunan Muslu Yaylası'na 237 doğasever, 'kar yürüyüşü' gerçekleştirildi.

Yürüyüşü bir araya gelen 237 doğa sever, karla kaplı Anamas Dağı'na 'kar yürüyüşü' gerçekleştirdi.

'MANZARA ANLATILMAZ, YAŞANIR'

İslibucak Ormanları'ndan başlayan yaklaşık 9 kilometrelik yürüyüş, Anamas Dağ'ın 2 bin 370 metre rakımında bulunan Muslu Yaylası'nda sona erdi.

14'üncü kez düzenlenen yürüyüşe katılan Recai Kıcıkoğlu, "86 yaşımda en tepe zirveye yürüdük, en güzel manzarayı da seyrettim. Manzara anlatılmaz gelinip görülür, yaşanır" dedi.

'KIŞ TURİZMİ İÇİN ZENGİN BİR YERDEYİZ'

Beyşehir Kültür, Doğa ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Kar etkinliğini şubat ayında yapıyoruz. Fakat güzergahlarda kar yağışı olmadığı için karın olduğu Anamas Dağı eteklerindeki Muslu Yaylası'nı seçtik. Bir hafta önce yağan kar dolayısıyla çok güzel görüntüler oluştu. Bin 400'den başlayıp iki binli rakımlara çıktık. Toplamda 8 kilometre yürüdük. İç Anadolu Bölgesi'nden 237 doğaseverle bu etkinliği gerçekleştirdik. Konya'yı herkes ova olarak, düz bir arazi gibi görür ama bizim bölgemiz kış sporlarının yapılabileceği, doğa yürüyüşlerinin yapılabileceği ve kış turizmi için zengin bir yerdeyiz. Her mevsim doğa yürüyüşlerini yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.

'KARADENİZ YAYLALARINI ARATMIYOR'

Yürüyüşe katılan Berra Çavuşoğlu, "Yürüyüş ilk başta kolay başladı ama zirvelere doğru zorlandık. Gerçekten Karadeniz yaylalarını aratmıyor. Yeşil alanlar ve ağaçlar özellikle karın da yağmasıyla çok güzel bir yürüyüş oldu. Manzarasına hayran kaldık. Çok güzel vakit geçirdik, arkadaşlarımızla fotoğraf çekindik, yürüyüş yaptık" diye konuştu.

'EN GÜZEL DAĞIMIZ BURASI'

Yürüyüşe katılan 86 yaşındaki dağcı Recai Kıcıkoğlu da 48 yıldır dağcılık yaptığını söyledi. Kıcıkoğlu: