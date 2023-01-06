KPSS 2023/3 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

KPSS 2023/3 tercih kılavuzu yayınlandı! KPSS tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

KPSS 2023/3 tercih kılavuzunun yayınlanmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme tercihlerinin nasıl ve nereden yapılacağını araştırılıyor.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları geçtiğimiz aylarda düzenlenmişti.

Gözler KPSS 2023/3 tercihlerine çevrilmişti. ÖSYM tarafından açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak.

ÖSYM, tercih kılavuzunun yayınlandığını duyurdu. Tercihlerini yapmak isteyen adaylar, 6 Ocak ve 11 Ocak tarihleri arasında işlemlerini tamamlayacak.

Peki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte KPSS tercih kılavuzu…

KPSS 2023/3 tercihleri nereden ve nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından, KPSS-2023/3 tercih kılavuzu yayınlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden gerçekleştirebilecek.





Tercihler ne zaman bitiyor?

ÖSYM'den gelen duyuruya göre adaylar tercihlerini, 06-11 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 06 Ocak 2023 tarihinde saat 14.30’da başlayacak ve 11 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Tercih ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri ücreti 30 TL'dir. Ödemeleri, https://odeme.osym.gov.tr/ sitesinden gerçekleştirebilirsiniz.



