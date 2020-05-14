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    KPSS başvuru tarihleri açıklandı

    Korona nedeniyle ertelenen 2020 KPSS başvurusunun yeni tarihleri, ÖSYM tarafından duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2020 - 15:24
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    KPSS başvuru tarihleri açıklandı

    KPSS 2020 başvurusu ne zaman soruları, vatandaşlar tarafından merak konusuydu.

    Koronavirüs sebebiyle ertelenen başvuru tarihleri yeniden belirlendi.

    ÖSYM; KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim lise başvuru tarihlerini yenileyerek resmi internet sayfasında paylaştı.

    Yapılan paylaşıma göre tarihler başvuru tarihleri şöyle:

    KPSS lisans başvuruları 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında,

    KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında,

    KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında,

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

    KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

    KPSS 2020 sınav tarihleri ÖSYM'nin belirlediği takvime göre şu şekilde:

    KPSS Lisans 6 Eylül Pazar

    KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül Cumartesi

    KPSS Alan Bilgisi 2. gün sınavı 13 Eyllül Pazar

    KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavı 20 Eylül Pazar

    KPSS Ön lisans sınavı 25 Ekim Pazar

    KPSS Ortaöğretim lise sınavı 22 Kasım Pazar günü yapılacak.


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