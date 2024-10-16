KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları belli oldu

AA
Binlerce aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 22 Eylül'de uygulanan 024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) sonuçlarını bekliyordu.
Adayların beklediği sonuçlar bugün, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr sitesinden erişime açıldı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
CEVAP KAĞITLARI DA ERİŞİME AÇILDI
Öte yandan, sınava katılan adayların cevap kağıtları da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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