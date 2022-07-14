KPSS şartı yok! Kızılay personel alımı başvuruları nereden, nasıl yapılır?

Kızılay'ın personel alımı yapacağını duyurmasıyla birlikte birçok vatandaş internette araştırma yapmaya başladı.Peki Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar...

Kızılay personel alımı ilanları yayınlandı...

İstanbul, Ankara ve İzmir ile birlikte çok sayıda ilde personel alımı yapılacağı kaydedildi.

"Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılır?" sorusunun yanıtı yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Peki Kızılay personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Başvuru için ikamet şartı bulunmuyor. Dolayısıyla vatandaşlar diledikleri takdirde farklı illerden de başvuruda bulunabilirler. Fakat işe alım yapılması halinde kişinin o ile yerleşmesi gerekmektedir.

Açık pozisyonlar

Kızılay personel alımı ilanları ile ilgili yayımlanan tabloda açık pozisyonlar şu şekilde:

Satış Uzmanı, Hemşire, Rehberlik ve Dış Erişim Asistanı, Proje Yönetim Uzmanı, Sözleşme Takip ve Kalite Kontrol Uzmanı, Kumaş ve Aksesuar Uzmanı, Kalite Güvence Uzmanı, İnsan Kaynakları Uzmanı, Stajyer, Toplum Bağış Geliştirme ve Kampanya Yönetimi Uzmanı, Doktor Genel Cerrahi ve Dahiliye Tıp Hastalıkları Uzmanı, Bilişim Deneyimli İnsan Kaynakları Müdürü, Stratejik Planlama ve Proje Yönetimi Müdürü, Kurumsal Risk Yönetimi Müdürü, Yönetici Asistanı, Endüstriyel Tasarım Uzmanı, Araştırma ve Geliştirme Uzmanı pozisyonları.

Kızılar personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kızılay, personel alım ilanlarında öncelikle adaylardan kurum yönetmeliği kapsamındaki şartları sağlamasını ister.

Bu koşulların dışında adayların işe ve çalışma ortamına uyumlu olmasını ve son olarak mesleğin gereklerinin yerine getirilmesini talep eder.

Bu kapsamda iş başvurusunda bulunacak adaylar genel ve özel olarak aşağıdaki şartlara uygun olacaklardır.

Adayların Türk vatandaşı olması, kamu haklarından yoksun olmaması, medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olması, 18 yaşını doldurmuş olması, işin gereklerine uygun tüm şartları haiz olması, eğitim şartını sağlamış olması, yabancı dil şartını sağlamış olması gerekmektedir. istenirse ekip çalışmasına, vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak.

Kızılay personel alımı başvurusu nereden yapılır?

Kızılay Kariyer sayfasına çevrimiçi olarak erişim yapılarak başvuru yapılabilmektedir.

Çevrimiçi başvuruların ardından kurum tarafından verilecek bilgiler takip edilecektir.

https://basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx