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    KPSS sorularını hazırlayan yayınevine operasyon düzenlendi

    KPSS sorularını hazırlayan yayınevine operasyon düzenlendi

    KPSS soruşturması çerçevesinde soruları hazırlayan yayınevine baskın yapıldı, çok sayıda materyale el kondu. Yayınevinin avukatı ise, "Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir" dedi.
    • 04.08.2022 - 10:28
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:09
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    ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans sınavında, bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, gündeme bomba gibi düştü.

    Bu gelişmelerin ardından ÖSYM Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete kararıyla görevinden alındı.

    Aygün'ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

    Yayınevinin merkez ofisi ve deposuna baskın yapıldı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun başlattığı soruşturma sürerken, gece saatlerinde soruları hazırlayan yayınevinin merkez ofisi ve deposuna baskın gerçekleştirildi.

    Çok sayıda dijital materyale el kondu

    Ekipler, baskın sırasında depoda detaylı incelemeler gerçekleştirdi. İncelemelerde yayınevine ait bütün dijital materyallere el konulurken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

    Yayınevinin Kızılay’da gerçekleştirilen arama çalışmalarında ise yayınevine ait dijital materyaller incelendikten sonra el konuldu.

    KPSS soruşturmasında arama çalışmaları sona erdi ViDEO

    KPSS sorularını hazırlayan yayınevine operasyon düzenlendi #1

    Yayınevinin avukatı: Bir soru dışında birebir soru yok

    Yaşanan gelişmelerin ardından yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki yayınevinde yapılan aramanın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

    Gözüküçük, “Sınava girecek ve giren velilerimizin dört gözle beklediği bu soruşturmanın öncelikle güvenilir, hızlı, kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi ve dokümanlar idari birimlere teslim edilmiştir. Sosyal medyada sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir.” diye konuştu.

    KPSS sorularını hazırlayan yayınevine operasyon düzenlendi #2

    "Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir"

    İHA'nın aktardığına göre Gözüküçük, yarın Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) gerekli bilgilendirme notlarını ileteceklerini belirtti.

    Şu anda hiçbir gözaltı olmadığı bilgisini veren Gözüküçük, “Bunların, sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular, YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir.” dedi.

    KPSS sorularını hazırlayan yayınevine operasyon düzenlendi #3

    KPSS iddialarıyla ilgili Yediiklim Yayınevi'ne operasyon VİDEO


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