KPSS sorularını hazırlayan yayınevine operasyon düzenlendi

KPSS soruşturması çerçevesinde soruları hazırlayan yayınevine baskın yapıldı, çok sayıda materyale el kondu. Yayınevinin avukatı ise, "Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir" dedi.

ÖSYM'nin pazar günü yaptığı 2022 KPSS lisans sınavında, bir yayınevine ait denemedeki birçok sorunun aynı olduğu iddiası, gündeme bomba gibi düştü.

Bu gelişmelerin ardından ÖSYM Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Halis Aygün, Resmi Gazete kararıyla görevinden alındı.

Aygün'ün yerine Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı.

Yayınevinin merkez ofisi ve deposuna baskın yapıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu'nun başlattığı soruşturma sürerken, gece saatlerinde soruları hazırlayan yayınevinin merkez ofisi ve deposuna baskın gerçekleştirildi.

Çok sayıda dijital materyale el kondu

Ekipler, baskın sırasında depoda detaylı incelemeler gerçekleştirdi. İncelemelerde yayınevine ait bütün dijital materyallere el konulurken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Yayınevinin Kızılay’da gerçekleştirilen arama çalışmalarında ise yayınevine ait dijital materyaller incelendikten sonra el konuldu.

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Yayınevinin avukatı: Bir soru dışında birebir soru yok

Yaşanan gelişmelerin ardından yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki yayınevinde yapılan aramanın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Gözüküçük, “Sınava girecek ve giren velilerimizin dört gözle beklediği bu soruşturmanın öncelikle güvenilir, hızlı, kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için gün içerisinde tüm bilgi ve dokümanlar idari birimlere teslim edilmiştir. Sosyal medyada sorumsuzca bir tık ile paylaşılan ve birebir olduğu anlatılan soruların bir soru dışında aslında birebir sorunun olmadığı ancak benzer soruların olduğu görülecektir.” diye konuştu.

"Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir"

İHA'nın aktardığına göre Gözüküçük, yarın Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) gerekli bilgilendirme notlarını ileteceklerini belirtti.

Şu anda hiçbir gözaltı olmadığı bilgisini veren Gözüküçük, “Bunların, sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular, YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir.” dedi.

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