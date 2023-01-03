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    KPSS TERCİH SONUÇLARI - 2022/2 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama

    2022/2 KPSS tercih sonuçları açıklandı. KPSS sınavından sonra tercih yapan binlerce aday, sonuçlarını araştırıyor. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı...
    • 03.01.2023 - 17:08
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    KPSS TERCİH SONUÇLARI - 2022/2 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama

    Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavları geçtiğimiz aylarda düzenlenmişti.

    KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS tercihleri gündemde yerini aldı. KPSS tercih işlemleri ise 21-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti.

    ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre KPSS tercih sonuçları açıklandı. Sonuç sorgulama ekranı ise adayların erişimine açıldı.

    KPSS 2022/2 alanında tercih yapan binlerce aday sonuçlarını araştırırken, ÖSYM’nin KPSS yerleştirme sonuçları ekranını haberimize ekledik.

    2022/2 KPSS tercihlerine nasıl bakılır?

    KPSS tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, ÖSYM’nin “sonuc.osym.gov.tr” internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreniz ile KPSS tercih sonucunuza erişim sağlayabilir.

    2022/2 KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    KPSS TERCİH SONUÇLARI - 2022/2 KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama #1


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