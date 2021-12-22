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    KPSS yerleştirme tercihleri başladı

    ÖSYM, adayların tercihlerini almaya başladı. İşlemler için son tarih 29 Aralık olarak belirlendi.
    • AA
    • 22.12.2021 - 10:41
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 10:43
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    KPSS yerleştirme tercihleri başladı

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, KPSS yerleştirmesiyle ilgili duyuru yaptı.

    Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2021/2) puanına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için aday tercihlerinin alınmasına başlandı.

    TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

    ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacak.

    Yerleştirme işlemleri için KPSS-2021/2 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı. Kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

    KPSS yerleştirme tercihleri başladı #1

    SON GÜN 29 ARALIK

    Buna göre, adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde 29 Aralık saat 23.59'a kadar "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

    Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

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