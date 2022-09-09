Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak ?

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak ?

İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından ulusal yas ilan edildi.Cenaze töreninin detayları merak konusu oldu.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İskoçya'da bulunan Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetti.96 yaşında vefat eden Kraliçe 2.Elizabeth'in yerine büyük oğlu Charles geçti ve İngiltere'nin yeni kralı oldu.

Peki, 2. Elizabeth'in cenaze töreni ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, II. Elizabeth'in cenaze töreni detayları...





İngiltere'de büyük yas

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan ismi olan Kraliçe 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesiyle İngiltere yas tutmaya başladı. Ülke genelinde tüm bayraklar yarıya indirildi.

Ülkede yapılacak tüm etkinlikler iptal ediliyor. Kraliyet Ailesine ait resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapatıldı.

Ülkede yapılacak olan kültür ve spor etkinlikleri iptal ediliyor. 2. Elizabeth'in ölümü nedeniyle başlatılan ulusal yasın, cenaze töreni yapılana kadar devam etmesi bekleniyor.

2. Elizabeth'in cenaze töreni

Kraliçe 2. Ekizabeth'in cenaze töreninin 19 Eylül pazartesi günü düzenlenmesi planlanıyor.

Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşı kraliyet treni ile Londra'ya getirilecek. Kraliçenin cenazesini Londra'da başbakan ve üst düzey bakanlar karşılayacak.

Kraliçe'nin cenaze töreninin provasının yapılmasının ardından Kraliçe'nin tabutunun dört gün Westminster Sarayı'nda kalması bekleniyor.

Kraliçe'nin cenazesi Westminster Sarayı'nda günde 23 saat halkın ziyaretine açılacak. Kral Charles, Cardiff'teki Llandaff Katedrali'nde yapılacak ayin için Galler'e gidecek.

Kraliçe 2 Elizabeth’in ölümünün ardından İngiltere'de 12 günlük yas ilan edildi. Cenazede spikerler siyah giyinecek ve milletvekilleri de kollarına siyah pazubandı takacak. Cenazenin yapılacağı gün resmi tatil ilan edilirken, bankalar ve Londra Borsası’nda işlem yapılamayacak.

Kraliçenin cenazesi Windsor Kalesi’ndeki Aziz George Şapeli’ne olacak ve Kraliyet Ailesi’nin de katılımıyla toprağa verilecek.