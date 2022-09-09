Kraliçe Elizabeth'in özel konukları: Gül, Babacan ve Davutoğlu

Kraliçe Elizabeth'in ölümün ardından Abdullah Gül'ün 2011 yılında attığı tweet yeniden gündeme geldi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü dünyanın gündeminde.

Türkiye'de de Kraliçe'nin ölümün ardından eski tartışmaların fitili yeniden ateşlendi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2011 yılında attığı bir tweet yeniden dolaşıma girdi.

Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu, İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in özel konuğu olarak ağırlanmıştı.

"Kraliçe bize kendi locasını tahsis etti"

Abdullah Gül kendilerine Kraliçe'nin kendi locasını tahsis etmesini Twitter hesabından "Kraliçe bize, Müziğin kalbi konumunda olan Royal Albert Hall'da kendi locasını tahsis etti." ifadeleriyle paylaşmıştı.