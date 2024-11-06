Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, dış politikasında değişikliğe gitme potansiyeline sahip

İHA

ABD'de başkanlığa Donald Trump'ın seçilmesiyle dünya siyaseti yeni bir döneme girdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ı tebrik edip etmeyeceğine yönelik sorulan soruya, “Başkanın (Putin'in) Trump'ı seçimden dolayı tebrik etme planı yok. Burada hem doğrudan hem de dolaylı olarak ülkemize karşı savaşa müdahil olan bir hasım ülke söz konusu olduğunu unutmayalım.” şeklinde cevap verdi.

"İLİŞKİLERİN DAHA KÖTÜYE GİTMESİ NEREDEYSE İMKANSIZ"

Putin'in Trump'ı tebrik etmemesi halinde Rusya-ABD ilişkilerin daha da zarar görüp görmeyeceği ile ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, “İlişkilerin daha kötüye gitmesi neredeyse imkansız. İlişkiler tarihin en düşük seviyesinde ve ilişkilerin geleceği yeni ABD yönetimine bağlı.” ifadelerini kullandı.

Peskov, “Başkanın (Putin'in) ilk tepkisiyle ilgili söyleyecek bir şey yok. Washington'dan gelen verileri iletiyoruz.” dedi.

Ukrayna'daki savaşın çözümü için Putin'in Donald Trump ile telefon görüşmesin hazır olup olmadığına yönelik soruyu da yanıtlayan Peskov, “Bunu bize sormayın. Size Putin'in sözlerini, temaslara ve diyaloğa olan açıklığını hatırlatırım. Bu bizim tutarlı duruşumuz tüm dünyada iyi biliniyor. Gerisi için somut eylemleri bekleyelim." şeklinde konuştu.

"ABD, DIŞ POLİTİKASINDA DEĞİŞİKLİĞE GİTME POTANSİYELİNE SAHİP BİR ÜLKEDİR"

ABD'nin Ukrayna politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceğine dair Moskova'nın öngörülerinin olup olmadığı sorulan Peskov, “ABD, dış politikasında değişikliğe gitme potansiyeline sahip bir ülkedir. Ancak bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini Ocak ayından sonra görebiliriz.” dedi.

Trump'ın Ukrayna'daki savaşı bir gecede sona erdirebileceğine dair daha önce yaptığı açıklamaya da değinen Peskov, “ABD'nin Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesine katkı sunacak güçte olduğunu defalarca söyledik. Ancak elbette bunu bir gecede yapmak imkansız.” diye konuştu.