KRT TV, Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermediği bölümü yayından kaldırdı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bağlandığı KRT TV canlı yayınını terk etti. KRT TV, Kılıçdaroğlu'nun 'ABD'deki 8 saat' sorusuna cevap vermediği bölümü ise yayından kaldırdı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı turları devam ediyor.

İlk olarak ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'nun bu seferki durağı İngiltere oldu.

Londra'da temaslarına devam CHP Lideri Kılıçdaroğlu, CHP'ye yakınlığıyla bilinen KRT TV canlı yayınına bağlandı.

Yayını terk etti

Londra ziyaretini anlatan Kılıçdaroğlu, bir anda sunucunun ABD ziyaretindeki kayıp 8 saatini hatırlatması üzerine yayını aniden terk etti.

ABD'deki kayıp 8 saati sorulan Kılıçdaroğlu canlı yayından ayrıldı

"Başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü 8 saat hep soruluyor"

Kerimoğlu, Kılıçdaroğlu'na "Bir ara başka bir adrese gitme gibi bir durumunuz var mı? Çünkü hep soruluyor: 8 saat işte yoktu, nereye gitti diye. Başka bir adaya gitme gibi bir durum olur mu?" sorusu yöneltti.

"Şimdilik iyi akşamlar diyeyim"

Kılıçdaroğlu, bunun üzerine "Ben şimdilik iyi akşamlar diyeyim." ifadelerini kullanarak yayından ayrıldı.

Resmi hesaptan paylaşımlar silindi

Yayının ardından CHP Genel Merkezi, resmi sosyal medya hesapları üzerinden KRT yayınlarını teker teker sildi.

KRT de bölümü yayından kaldırdı

KRT TV de 'ABD'deki 8 saat' sorusuna Kılıçdaroğlu'nun sinirlenerek yayını terk etmesi ile ilgili bölümü yayından kaldırdı.

ABD'deki kayıp 8 saati sorulan Kılıçdaroğlu canlı yayından ayrıldı MANŞETİ İÇİN TIKLAYINIZ