Kuaförler, sağlık çalışanlarına 1 ay ücretsiz olacak

Koronavirüs ile amansız bir şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına bir destek de kuaförlerden geldi.

Kuaförler Derneği, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için üye salonların açıldığı tarihten itibaren 1 ay boyunca, tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verecek.

Başlatılan teşekkür kampanyası tüm Türkiye’deki kuaförlerden destek buldu ve binlerce kuaförün kampanyaya dahil olduğu öğrenildi.

"MESLEKİ KARTINI BEYAN EDEN TÜM SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİZ"

Ücretsiz olacak hizmetlerden faydalanabilmek için; hizmet almak istediği salondan randevu alarak sağlık personeli kimliğini gösteren sağlık çalışanlarına saç kesimi ve bakımı hizmeti ücretsiz olarak verileceğini belirten Kuaförler Derneği Başkanı Mahmut Ebil, “Dünyada farklı ülkelerde kutlanan 30 Nisan Kuaförler Günü’nü, geçtiğimiz yıldan bu yana ülkemizde de kutlamaya başladık. Bu anlamlı kampanyayı da mesleğimiz için anlamlı bir gün olan 30 Nisan Kuaförler Günü'nde duyurmak ve başlatmak istedik. Salonlarımızın açılmasından sonra, mesleki kartını beyan ederek randevu alan tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vereceğiz.” dedi.