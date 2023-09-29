Kübra Ay Çakaloğlu: Hayır işlerine ilgi duymamı sağlayan bir fotoğraf karesiydi Kübra Ay Çakaloğlu, bir fotoğraf ile gelen 'Ne yapabilirim ben?' sorusuyla yola çıkarak, İHH Manisa Kadın Kolları Başkanlığı'na uzanan hayat hikayesini anlattı.

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Eğitim sektörüne 30 yıl hizmet eden Kübra Ay Çakaloğlu'nun hayatını tek fotoğraf karesi değiştirdi.

Çakaloğlu, hayır işlerine nasıl girdiğini anlattı.

Öte yandan kendisini en çok etkileyen şeyin bir fotoğraf karesi olduğunu ifade etti.

Fotoğraf karesinde bir akbabanın bir bebeğin başında beklediği karenin hayatına büyük etkilerinden bahsetti.

"İnsanlara ulaşmak için bir yol arattı"

Çakaloğlu şu ifadeleri kullandı:

İlk olarak bu kare bana uzaktaki insanlara ulaşmak için bir yol arattı. Bunu tek başıma yapamayacağımı düşündüm. Bunun için STK ve hayır kuruşlarından yardım alacağımı düşündüm.

İHH'da yardımdan yardıma koştu

Çakaloğlu, İHH İnsanı Yardım Vakfı'nda çalışmalarını anlatarak süreçlerin nasıl olduğunu dillendirdi.

İşte hikayesinin ayrıntıları....