Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Belediyelerindeki yolsuzluklar ve tutuklamalarla gündemde olan CHP'de yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı..

Erken seçim çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 28 Ocak'taki grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oy kullanmasıyla yapılacak ön seçimle belirleneceğini açıklamıştı.

İkiye bölünen CHP’de bir kesim, vakit kaybedilmeden cumhurbaşkanı adayının açıklanması gerektiğini savunuyor.

MANSUR YAVAŞ: ADAY İÇİN ERKEN

CHP bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu duruma karşı..

Yavaş, tarihi belli olmayan seçim için Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğu düşüncesinde..

ÖZGÜR ÖZEL: ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN BELİRLENİR

Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeminden düşürmüyor.. Partisinin bugünkü TBMM'deki grup toplantısında konuşan Özel, "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" diyerek adeta Mansur Yavaş'a meydan okudu..

KÜBRA PAR AÇIKLADI: ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ DÜN BİR ARAYA GELDİ

CHP'de adaylık tartışmaları devam ederken, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın grup toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldikleri ortaya çıktı.

tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın dün bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

"İLK ALDIĞIM BİLGİ YAVAŞ, ADAY BELİRLEME KONUSUNDAKİ ÇEKİNCELERİNİ SIRALADI"

Par şu ifadelere yer verdi: