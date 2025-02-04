Belediyelerindeki yolsuzluklar ve tutuklamalarla gündemde olan CHP'de yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı..
Erken seçim çağrısında bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 28 Ocak'taki grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oy kullanmasıyla yapılacak ön seçimle belirleneceğini açıklamıştı.
İkiye bölünen CHP’de bir kesim, vakit kaybedilmeden cumhurbaşkanı adayının açıklanması gerektiğini savunuyor.
MANSUR YAVAŞ: ADAY İÇİN ERKEN
CHP bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu duruma karşı..
Yavaş, tarihi belli olmayan seçim için Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğu düşüncesinde..
ÖZGÜR ÖZEL: ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN BELİRLENİR
Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeminden düşürmüyor.. Partisinin bugünkü TBMM'deki grup toplantısında konuşan Özel, "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız" diyerek adeta Mansur Yavaş'a meydan okudu..
KÜBRA PAR AÇIKLADI: ÖZGÜR ÖZEL VE MANSUR YAVAŞ DÜN BİR ARAYA GELDİ
CHP'de adaylık tartışmaları devam ederken, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın grup toplantısı öncesi CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldikleri ortaya çıktı.
tv100 Ana Haber Sunucusu Kübra Par, yayında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın dün bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.
"İLK ALDIĞIM BİLGİ YAVAŞ, ADAY BELİRLEME KONUSUNDAKİ ÇEKİNCELERİNİ SIRALADI"
Par şu ifadelere yer verdi:
CHP'li üst düzey kaynağımdan aldığım bir son dakika bilgisini paylaşmak istiyorum. Bugün, Özgür Özel 'erken seçimin adayı erken belirlenir' diyor, ABB Başkanı Mansur Yavaş 'Aday belirleme erken' diyordu.
Özgür Özel ve Mansur Yavaş dün CHP Genel Merkezi'nde görüştüler. İlk aldığım bilgi Yavaş, aday belirleme konusundaki çekincelerini sıraladı. Ve bir kez daha erken dedi. Özel bir kez daha ön seçim yapacağını yineledi. Yani konuşsalar da şimdilik bir uzlaşı/anlaşma yok. Öyle gözüküyor.
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