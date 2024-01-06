Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

31 Mart'ta düzenlenecek yerel seçimler için çalışmalar hızlandırıldı.
Partiler sahada yeniden seçmenlerle buluşmaya hazırlanırken, ittifak bileşenleri arasındaki ziyaretler de hız kazandı.
Bu kapsamda Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında Antalya'da görüşmeler başladı.
Antalya'da MHP'ye ziyaret
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Antalya İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.
Temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşan Ersoy, "Antalya'da MHP İl Başkanlığını ziyaret ettik." notunu düştü.
Teşekkür mesajı
Bakan Ersoy, açıklamasının devamında şöyle dedi:
Antalya'mızın kültür ve turizmdeki büyümesine yönelik kıymetli katkıları ve misafirperverlikleri için İl Başkanı Sayın Onur Temel ile MHP Antalya Milletvekilleri Sayın Abdurrahman Başkan, Sayın Hilmi Durgun ve teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum.
Karşılıklı hediyeler verildi
İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Ersoy, ziyareti sonrası MHP İl Başkanı Temel'e temsili 57. Alay Sancağı hediye etti.
MHP İl Başkanı Onur Temel de Bakan Ersoy'a imzalı Antalyaspor forması ile Türk bayrağı taşıyan bozkurt heykeli ve Atatürk'ün "Nutuk" adlı eserini takdim etti.
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