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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti Bakan Ersoy, MHP İl Başkanlığı'na giderek partililerle görüştü. Misafirperverlikleri için MHP yöneticilerine teşekkür eden Ersoy, 57. Alay Sancağı hediye etti.