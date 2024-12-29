Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı kütüphane verilerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı kültür ve sanat istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.
Açıklamada, kütüphane üyeliğinden tiyatro, opera ve bale izlenme oranlarına, sinema desteklerinden bandrollü kitap üretimine kadar çeşitli alanlardaki faaliyetlerin rakamları yer aldı.
KÜTÜPHANELER DAMGA VURDU
2024 yılında halk kütüphanelerinin sayısı 1301’e yükseldi.
Kütüphanelerin toplam kullanım alanı 735 bin metrekareye ulaşırken, üye sayısı 6,6 milyon kişiye çıktı.
38 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ
Kütüphanelerdeki kitap sayısı 25,8 milyona ulaşırken, yıl boyunca toplam 38 milyon kişi kütüphaneleri ziyaret etti.
YENİ YAZARLARA DESTEK SÜRÜYOR
"Yeni yazarlarımıza destek olmaya devam ediyoruz" denilen paylaşımda 'Edebiyat Eserlerini Destek Programı' kapsamında, 545 ilk eser yayınlandığına vurgu yapıldı
Ayrıca yıl içinde Bakanlık tarafından 105 yeni kitap derlenerek okuyuculara sunuldu.
"KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA YÜKSELMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Bakanlığın paylaşımı ise, "Cumhuriyetimizin 101. yılında, kültür ve sanat alanında yükselmeye devam ediyoruz" ifadeleriyle son buldu.
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