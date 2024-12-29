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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı kütüphane verilerini açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı kütüphane verilerini açıkladı Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı kültür ve sanat istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlık verilerine göre kütüphanelere üye sayısı 6,6 milyona, tiyatro izleyici sayısı 2,1 milyona ulaştı.