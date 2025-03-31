Kültür ve Turizm Bakanlığından, Volkan Konak için taziye mesajı

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaştı.
Fenalaşarak yere yığılan sanatçıya ilk müdahale izleyicileri tarafından yapılırken o anlar seyircilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
TEDAVİYE ALINDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Konak, bölgeye gelen ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
KKTC Sağlık Bakanlığı, Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.
"SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"
Kültür ve Turizm Bakanlığı, hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
Türk müziğine sesi ve yorumuyla unutulmaz katkılar sunan, Karadeniz'in sevilen sanatçısı Volkan Konak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Yüreklere dokunan eserleriyle hafızalarımızda yaşayacak olan Konak'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz.
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