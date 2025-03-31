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Kültür ve Turizm Bakanlığından, Volkan Konak için taziye mesajı

Kültür ve Turizm Bakanlığından, Volkan Konak için taziye mesajı Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak için, Kültür ve Turizm Bakanlığı taziye mesajı yayınladı.