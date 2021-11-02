Kuraklıktan etkilenen çiftçi, gübre zammından etkilenmeyecek

Buğday, arpa ve çavdarda ödenecek olan gübre desteklemesinin 16 liradan 32 liraya çıkarıldığını belirten Atalar, "Gübrede meydana gelen zamlar telafi edilmiş olacak" dedi.

Diyarbakır’da tarım sektörü, tüm dünyada yaşanan iklim değişikliği nedeniyle yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilendi.

İl Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, kuraklığın özellikle hububat ve bakliyatta ciddi zarara yol açtığını, kente 6 ay aradan sonra ilk yağışların 29 Ekim tarihi itibariyle düşmeye başladığını belirterek, “İl genelinde metrekareye 26 milimetre yağış aldık. Önümüzdeki 2 gün içerisinde yağışların devam etmesi bekleniyor. Ekim sırasında inşallah herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız.” dedi.

“ÇİFTÇİLER GÜBREYE GELEN ZAMDAN ETKİLENMEYECEK”

Özellikle buğday, arpa ve çavdarda ödenecek olan gübre desteklemesinin yüzde 100 artırılarak 16 liradan 32 liraya çıkarıldığını belirten Atalar, şu sözleri kullandı:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta söylemiş olduğu, Tarım ve Orman Bakanımızın da ilan ettiği gübre ücretlerinde şu anda ekimine başladığımız sezon yani 2021 yılı ürünü için de yüzde 100 artırıldı. Dolayısıyla çiftçinin şu an kullanmış olduğu gübrede meydana gelen zamlar da telafi edilmiş olacak. Eksik kalan şeyler değerlendirmeye tekrar tabi tutulur. Çiftçiler gübreye gelen zamdan etkilenmeyecek, en az etkilenmesi sağlanacak. Bunlarla ilgili tedbirler alınıyor.





“DEVLET OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ”

Bakanımız Bekir Pakdemirli, 81 il müdürüne telekonferans yoluyla canlı görüşme gerçekleştirdi ve az önce verdiğimiz rakamları deklare etti.

Çiftçimizin mağdur edilmemesi noktasında her türlü tedbiri aldığını ve bunu çiftçimize duyurmamızı istedi. Dolayısıyla çiftçilerimiz yeter ki üretsin. Devlet olarak biz her türlü desteği sağlayacağız.”

Geçen yıl Diyarbakır'da hayvansal ve bitkisel üretim ile hibe programları da dahil olmak üzere 50'nin üzerinde destekleme ödemesi yaptıkları kalem olduğunu dile getiren Atalar, ”Bunların toplamı Diyarbakır'da 842 milyon liraya ulaştı. Eski parayla bu rakam 842 trilyon. Önümüzdeki sene bu rakamın şu an açıklanan destekleme ödemelerinden ortaya çıktığı üzere 1 milyar liranın, yani eski parayla 1 katrilyonun üzerinde olacağını öngörüyoruz." diye konuştu.