Kurban Bayramı arefesinde şehitliklerde yoğunluk Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin dört bir yanında şehitlikler ziyaret edildi. Catandaşlar ve şehit yakınları bir yandan kaybettikleri yakınları için dua ederken diğer yandan mezarlarına bakım yaptı.

DHA

İslam alemi Kurban Bayramı'na hazırlanıyor.

Bayram öncesinde ise bazı yerlerde hüzün hakim...

Türkiye'nin toprağa düşmüş vatan evlatları bu bayram öncesinde de unutulmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda ve Antalya Garnizon Şehitliği'nde Kurban Bayramı öncesi ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Yakınlarını kaybeden vatandaşlar ve şehit yakınları, arife günü mezarlığa gelerek dua etti.

Şehit yakınları ve vatandaşlar mezarların bakımını yapıp Kuran-ı Kerim okudu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ise mezarlık girişinde çiçek fidesi ve su dağıttı.

Vatan evlatları bu bayram öncesinde de unutulmadı...

Belediye yürüyemeyecek durumda olan ya da mezarı uzak olan vatandaşlar için ise elektrikli golf arabası tahsis ederek ulaşımlarını sağladı.

1994’te Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Hakan Karakaya'nın annesi Fatma Karakaya (70), "Oğlum bana gelemedi, ben ona geldim. Şu an çok duygu doluyum. Her gün buradayız. Dün ölüm yıl dönümüydü, yine buradaydım. Bayramı burada geçiriyoruz. Babası da burada mezarının başında vefat etti, ileride yatıyor. Oğlum şehit olmasaydı şimdi 49 yaşında olacaktı. 29 yıldır bu acıyı çekiyorum" dedi.

"Duygularımızı ifade edecek durumda değilim"

2012 yılında Hakkari Şemdinli'de çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un annesi Leyla Korkut (57) ise "10 senedir geliyorum. Duygularımızı ifade edecek durumda değilim. Buruk bir bayram yaşıyoruz. 2012 yılında Hakkari'de şehit oldu. 4 arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu. Her bayram buradayız. Acımız bitmiyor, ilk günkü gibi duruyor" diye konuştu.

Antalya'nın yanı sıra Sivas'ta Kurban Bayramı arefesinde şehit mezarları il protokolü tarafından ziyaret edildi. Sivas Vali Vekili Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Askeri erkan ve kurum müdürleri katıldı. İlk olarak polis şehitliği ziyaret edildi.

Diğer şehitliklerde de aynı manzara vardı

Kur’an’ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından protokol üyeleri şehit mezarlarına karanfil bıraktı. Daha sonra Garnizon şehitliğine geçen protokol üyeleri, burada da dua ederek şehit aileleri ile yakından ilgilenerek başsağlığı diledi.

Antalya ve Sivas haricinde diğer şehirlerde de aynı hüzün hakimdi...

Ordu'da da şehit mezarlarına karanfiller bırakılırken, şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu.

Şehit aileleri ise her bayram olduğu gibi bu bayram sevincini de buruk yaşadı.

Samsun'da da sabahın erken saatlerinden itibaren İlkadım ilçesi Asri Mezarlık Şehitliğine giden şehit yakınları, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okudu ve dualar etti.

"30 sene oldu ama acımız aynı bugünkü gibi"

Bazı şehit yakınları ise duygulu anlar yaşayarak mezar başında gözyaşı döktü.

1992 yılında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde teröristlere girilen çatışmada şehit olan Ünal Ertürk'ün annesi Sebahat Ertürk, “Ben her cuma buraya geliyorum. 30 sene oldu ama acımız aynı bugünkü gibi. Takdir Allah’ındır. 4 oğlum vardı, 1’i şehit oldu. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.