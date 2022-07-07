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    Kurban Bayramı arifesi oruç tutulur mu? Sevabı nedir?

    Kurban Bayramı öncesinde ise birçok kişi "Arife günü oruç tutulur mu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki kurban arifesinde oruç tutmak sevap mı?
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2022 - 12:14
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    Kurban Bayramı arifesi oruç tutulur mu? Sevabı nedir?

    Kurban Bayramı arifesi bu sene 8 Temmuz Cuma gününe denk geliyor.

    İslam dini için bin aydan daha hayırlı olduğu kabul edilen Arife ya da arefe günü herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamına geliyor.

    Vatandaşlar ise arefe gününün yaklaşmasıyla “Arife günü oruç tutulur mu?” sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Aynı zamanda müslümanlar arife günü oruç tutmanın sevabını da araştırıyor.

    Peki arife günü oruç tutulur mu, sevabı nedir? İşte konuyla ilgili Diyanet’te yer alan bilgiler…

    Kurban arifesinde oruç tutulur mu? Sevabı nedir?

    Arefe günü Zilhicce ayının 9. Günü olacak. Böylece oruçlu geçirilmesi sevaplar arasında yer alıyor.

    Zilhicce’nin dokuzuncu günü olan Kurban Bayramı arefe gününün dinde önemli bir yeri vardır.

    Hz. Peygamber (s.a.s.) bugünü oruçlu geçirme ile ilgili olarak “Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.” (Müslim, Sıyâm, 196-197) buyurmuştur.

    Kurban Bayramı arifesi oruç tutulur mu? Sevabı nedir? #1


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