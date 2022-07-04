Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi 2022: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihi 2022: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, ne kadar?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı ve ödeme tarihleri gündemde yerini aldı. İşte emekli bayram ikramiyesine dair detaylar...

9 Temmuz tarihinde baylayacak Kurban Bayramı için geri sayım başladı.

Bayrama sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyeleri yer aldı.

Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2022 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi için açıklamada bulundu.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?

Bu açıklamaya göre, emekli ikramiyelerinin bayramdan önce 2-7 Temmuz tarihleri arasında kademeli olarak hesaplara yatırılacağı söylendi.

Bayram ikramiyelerini kim, hangi tarihte alacak?

SSK emeklileri 5-6 Temmuz'da, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz'da, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecekler.

1) 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların aylık ödeme günü;

- 17, 18, 19, 20, 21 olanlara 5 Temmuz 2022,

- 22, 23, 24, 25, 26 olanlara 6 Temmuz 2022,

2) 4 (b) (BAĞKUR) kapsamında gelir/aylık alanlara 7 Temmuz 2022,

3) 4 (c) (EMEKLİ SANDIĞI) kapsamında aylık alanların aylık ödeme günü;

-1 Temmuz olanlara 2 Temmuz,

-2, 3, 4, 5 Temmuz olanlara aylıkları ile birlikte 2-5 Temmuz 2022 tarihinde ödeme yapılacak.

Emekli bayram ikramiyesini kimler alabilir?

Yaşlılık aylığı, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) emekli aylığı, Gaziler, Muharip gaziler, Şehit yakınları, Güvenlik korucuları, Vazife malullüğü aylığı, Malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile, Şampiyon sporcular ve Terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri emekli bayram ikramiyesi alabilir.