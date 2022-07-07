Kurban Bayramı'na yaklaştıkça müslüman alemi "Kurban Bayramı namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat?" sorularına yanıt arıyor. İşte bayram namazıyla ilgili merak edilenler...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Diyanet tarafından yayınlanan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı, 9 Temmuz 2022 Cumartesi günü olarak idrak ediliyor.

Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olan vatandaşların büyük merakla araştırdığı kurban namazı 2022 yılında da araştırılan konular arasında yer aldı.

Müslüman alemi, Kurban Bayramı'nın gelişi ile birlikte Kurban namazı var mı, Kurban namazı nasıl kılınır, kaç rekat? sorularına cevap arıyor.

Bayram Namazı, Kurban Bayramı'nın birinci günü cemaat ile beraber camilerde kılınacak.

Kurban Bayramı Namazı ibadeti bu hafta sonu cumartesi günü yerine getirilecek.

Bayram namazında niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilecek ve iki rekat kılınacak.



BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa onun için niyet edilir. Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1.Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde; Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır, Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır, Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.