Kurban Bayramı öncesi 'Sivas bıçağı' ustalarının mesaisi yoğunlaştı Coğrafi işaret tescilli el yapımı Sivas bıçağı üretilen atölyelerde Kurban Bayramı dolayısıyla yoğun mesai harcanıyor.

AA

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile Sivas bıçağına olan ilgi de bir hayli arttı.

Sivaslı bıçak ustaları. siparişleri yetiştirmek için çalışmalarına başladı.

Bıçakçılar Çarşısı'nda atölyesi bulunan bıçak ustası 56 yaşındaki Hasan İnanıcı bir asrı aşkın süredir ailesinin bıçakçılıkla ilgilendiğini, yaklaşık 45 senedir sürdürdüğü ata mesleğini oğluna da öğrettiğini söyledi.

"Bayramdan 2-3 gün önce çok fazla yoğunluk oluşuyor"

Sivas bıçağının fabrikasyon ürün olmadığını vurgulayan İnanıcı şöyle konuştu:

Tamamen el emeği, göz nuru bir üretim söz konusu. Kurban Bayramı öncesi talepler arttı. Biz müşterilerimize sürekli hatırlatıyoruz. Özellikle bayramdan 2-3 gün önce çok fazla yoğunluk oluşuyor. Bu yüzden bir hafta veya 10 gün öncesinden gelmeleri daha iyi olur. Sıkıntısız bir şekilde bıçaklarını biletip hemen alırlar.

"Vatandaşlar ucuz bıçaklara rağbet gösteriyor"

Müşterileri, plastik saplı keskin olmayan bıçaklardan uzak durmaları konusunda sürekli uyardıklarını dile getiren İnanıcı şu şekilde konuştu:

Vatandaşlarımız ucuz diye söz konusu bu bıçaklara rağbet gösteriyor ama bizimki tamamen el emeği ürünü, jilet keskinliğinde ve garantili. Alanlar tekrar geliyor ve başkalarına da tavsiye ediyor.

Yaklaşık 12 yıldır Sivas bıçağı imal ettiğini anlatan 24 yaşındaki Mehmet Tayyip İnanıcı ise mesleği babasından öğrendiğini aktardı.

"Çin malı sahte bıçakları almaktan kaçınsınlar"

İnanıcı, şu anda kurban kesiminde kullanılan bıçakları yaptıklarını kaydederek şöyle devam etti: