Kurban Bayramı öncesi Sivas'ta tüm hayvan pazarları kapatıldı Kurban Bayramı öncesi Sivas'ta bulunan tüm hayvan pazarları şap hastalığı tehlikesi nedeniyle tedbir maksatlı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

İHA

Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Çerçevesinde hayvan sağlığının korunması, halk sağlığını tehdit eden zoonoz hastalıklarına karşı mücadele ve hayvan hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla yeni kararlar alındı.

Buna göre, Şarkışla hayvan pazarı olmak üzere Sivas il genelindeki tüm hayvan pazarları tedbir maksatlı ikinci bir emre kadar kapatıldı.

10 gün kapalı kalacak

Hayvan varlığı ve üretim kapasitesi ile ülkenin en önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olma özelliğine sahip Sivas'ta hayvan pazarları yaklaşık 10 gün gibi bir süre kapatılacağı ve Kurban Bayramı'na az bir süre kala açılacağı öğrenildi.

Hayvan pazarı sessizliğe büründü

Kurban Bayram'ı öncesi hayvan pazarlarının kapatılması satıcılar tarafından şok etkisi oluştururken kapatılan hayvan pazarları sessizliğe büründü.