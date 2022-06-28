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    Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Tatil ne zaman başlıyor?

    Merakla beklenen Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu cevap buldu.İşte Kurban Bayramı tatili süresi..
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 10:19
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    Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Tatil ne zaman başlıyor?

    Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusuna açıklık getirdi.

    Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Tatil ne zaman başlıyor? #1

    Merakla beklenen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı vatandaşların uzun süredir merakla beklediği bir gündem konusu haline geldi.Konuya açıklık getiren Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan müjdeyi verdi.

    Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

    Müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

    Kurban Bayramı ne zaman?

    Arefe Günü: 8 Temmuz Cuma

    Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

    Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

    Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

    Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı


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