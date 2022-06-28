Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Tatil ne zaman başlıyor?

Kurban Bayramı tatili kaç gün oldu? Tatil ne zaman başlıyor?

Merakla beklenen Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu cevap buldu.İşte Kurban Bayramı tatili süresi..

Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı konusuna açıklık getirdi.

Merakla beklenen Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı vatandaşların uzun süredir merakla beklediği bir gündem konusu haline geldi.Konuya açıklık getiren Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan müjdeyi verdi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu?

Müjdeyi veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu.Cumhurbaşkanı “Kurban Bayramı tatilini takip eden günler ile 15 Temmuz arasındaki Çarşamba ve Perşembe günlerinin idari izin kapsamına alınacağının haberini sizlerle paylaşmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı ne zaman?

Arefe Günü: 8 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı