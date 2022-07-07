Kurban Bayramı tatili süresince, yurtta hava durumu

Kurban Bayramı tatili süresince Karadeniz ve Marmara’da sağanak, Akdeniz’de yüksek oranda nem, Ege’de şiddetli rüzgar ve Doğu bölgelerinde ise sıcaklıkların artması bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 9 güne çıkarılması ile tatil planları yapan vatandaşların sayısı da arttı.

Tatil için sayılı günler kalmasıyla tatil beldelerine veya memleketlerine gidecek vatandaşlar, hava durumunu şimdiden araştırmaya başladı.

Alınan verilere göre; Karadeniz ve Marmara bölgelerinde, su taşkınlarına neden olabilecek sağanak beklenirken, Akdeniz’de aşırı nem, Ege’de ise fırtınanın hakim olması bekleniyor.

Sağanak beklenen kentler

Cumartesi öğleden sonra, pazar ve pazartesi sağanak alma ihtimali yüksek şehirler ise şöyle; İstanbul, Bursa, Eskişehir, Ankara, Kütahya, Batı Karadeniz, Bolu, Karabük, Kastamonu buna Zonguldak.

Ege’de tatilcileri rüzgar karşılayacak

Tatilcilerin en uğrak mekanlarından biri olan Ege’de ise fırtına uyarısı var. Rüzgarların hızında cuma, cumartesi azalma olsa da pazardan çarşambaya kadar Ayvalık, Çeşme, Kuşadası ve Bodrum’da rüzgarla fırtınaya yakın esecek.

Bayram sonuna kadar bölgede şiddetli rüzgarlar etkili olacak.

Akdeniz’de bunaltıcı hava hakim

Akdeniz bölgesinde ise bunaltıcı bir havanın etkili olması bekleniyor. Orta seviyede olan nem miktarı, pazardan itibaren artışa geçecek. Bunaltıcı hava Antalya, İskenderun ve Mersin’de daha etkili olacak.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde sıcaklıklar artıyor

Doğu ve Güneydoğu’da da sıcaklıklar yükseliyor. Sıcak hava dalgasının bölgede etkisini artırması bekleniyor. 40 derece olan sıcaklığın 45 dereceyi bulacağı öngörülüyor. Vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olması gerekiyor.