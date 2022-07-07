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    Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak

    Kurban Bayramı'nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak

    Adalet Bakanlığınca, Kurban Bayramı dolayısıyla 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş yapılmasına ilişkin genelge yayımlandı.
    • 07.07.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 07.07.2022 - 09:55
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    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başsavcılıklara 'Kurban Bayramı Açık Görüş Genelgesi' gönderdi.

    Genelgeye göre, Kurban Bayramı'nda 11-15 Temmuz tarihlerinde cezaevlerinde açık görüş günü gerçekleştirilecek.

    Açık görüş detayları

    Buna göre açık görüşler; yetişkin, genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla; çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

    Disiplin cezası kesinleşen hükümlüler yararlanamayacak

    Ziyaret süresi, görüşmenin fiilen başladığı andan itibaren işleyecek. Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular, açık görüşten yararlanamayacak.

    Kurban Bayramı nda cezaevlerinde açık görüş yapılacak #1


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