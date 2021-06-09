Kurbanlık fiyatları 2021: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatları 2021: Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?

Kurban Bayramı'nda ibadet görevini yerine getirecek olan Müslümanlar, 2021 kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Peki, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte 2021 kurbanlık fiyatları..

Müslüman alemi için büyük önem arz eden dini bayramlardan biri olan Kurban Bayramı için geri sayım başladı.

Kurbanlıkların pazarlara gelmesiyle birlikte 2021 yılı koyun ve koç başta olmak üzere küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları, yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Kurban Bayramı'nda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman alemi, Kurban Bayramı'na az bir süre kala bütçelerine uygun kurbanlık arıyor.

Peki, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar? İşte Kurbanlık fiyatları 2021...

BÜYÜKBAŞ VE KÜÇÜKBAŞ KURBANLIK FİYATLARI 2021

Önce tercihlerini büyükbaş hayvanlardan yana kullanan vatandaşlar, fiyat artışını görünce küçükbaş hayvanlara yöneldi. Büyükşehirlerde yapılan zam oranı vatandaşları düşündürürken İstanbul'da geçen seneye oranla artış yaşandı.

Bu yıl küçükbaş kurbanlıkların fiyatları, 800 liradan başlayıp 1.600 liraya kadar çıkıyor.

Büyükbaş kurbanlıkların merkezi olan Erzurum'da büyükbaş 8 bin, küçükbaş kurban fiyatlarının da 800 liradan başlıyor.

İstanbul'da ise büyükbaş kurbanlıklar 10 bin liradan alıcı buluyor. Bu fiyat, geçen sene 9 bin lira civarindaydı. Ankara'da ise bu fiyat 9 bin lira olarak belirlendi.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021

Kurban Bayramı arifesi 19 Temmuz'a denk geliyor. Bayram tatilinin de 9 gün olması bekleniyor. Bu yıl bayram 20 Temmuz'da başlayacak ve 23 Temmuz'da sona erecek.

Bu yıl bayram 20 Temmuz’da başlayacak ve 23 Temmuz’da sona erecek. Toplamda 4 gün sürecek olan bayram boyunca kurban ibadeti gerçekleştirilecek.