Kürşad Zorlu: Faruk Köylüoğlu'nun istifası yerinde oldu

DHA

Türkiye'nin gündeminde yeniden seçime gidiyor...

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda görevinden istifa ettiği açıkladı.

Bunun ardından İyi Partili Zorlu parti genel merkezinde gündeme ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Zorlu'nun açıklamaları arasında Köylüoğlu'nun ayrılığı vardı.

Köylüoğlu'nun, parti yönetiminin CHP ve Mansur Yavaş'ın seçimi kaybetmesi üzerine strateji uyguladığı yönündeki iddiasına, cevap vererek yerinde bir karar olduğunu belirtti.

"Faruk Köylüoğlu'nun istifası yerinde oldu"

Zorlu, şekilde konuştu:

Çok talihsiz açıklamalar. Bir siyasi parti için esas olan o partinin tüzel kişiliği, yetkili organlarının kararlarıdır. Bu durum, bu mekanizma kişilerin üzerindedir. Hür ve müstakil olarak, bu seçimlerde yarışma kararımızı Genel İdare Kurulu'muzda, partimizin en yüksek organında aldık.



Orada bu karara itiraz eden bazı arkadaşlarımız oldu. Sayıları 5 kişiydi, bunları biz açıkladık. Ancak onlar görevlerine devam ediyor. Partimizin bu ortak kararının arkasında duracaklarını da beyan ettiler.



Cesurlar hareketinin attığı bu tohumun, geleceğe yönelik netice vermesini sağlayacak nihai duruş budur. Bu bakımdan Sayın Köylüoğlu'nun istifası, bizim açımızdan doğru ve yerinde bir karar olmuştur.



Zira siyasi partimizin geleceğe yönelik bu kritik kararının, bir inanç, bir birliktelik içinde sürdürülmesi partimizin geleceği için hayatidir.