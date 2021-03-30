Kürşat Ayvatoğlu, uyuşturucu kullandığını itiraf etti

Çekilen videodan haberdar olmadığını söyleyen Kürşat Ayvatoğlu, 1,5 yıldır uyuşturucu kullandığını anlattı.

Kürşat Ayvaoğlu'nun uyuşturucu kullandığı görüntülerin ortaya çıkmasının üzerine başlatılan soruşturmada, yeni bir gelişme yaşandı.

İlk ifadesinde uyuşturucu kullanmadığını, burnuna çektiği maddenin pudra şekeri olduğunu söyleyen Kürşat Ayvatoğlu, ikinci ifadesidne gerçeği itiraf etti.

"PUDRA ŞEKERİ DEĞİL UYUŞTURUCUYDU"

1,5 yıldır uyuşturucu madde kullandığını ifade eden Ayvatoğlu, "Videonun tam hali bana izletilince hatırladım. Pudra şekeri değil uyuşturucuydu. 1,5 yıldır uyuşturucu madde kullanıyordum. Bu videodaki uyuşturucu maddeyi kullanan şahıs benim. Pudra şekeri olarak bahsetmiştim ancak bunların pudra şekeri olmadığını hatırladım. Bu videonun Kastamonu'da çekildiğini hatırladım." dedi.