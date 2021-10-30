Kürşat Yılmaz tahliye oldu

Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, gece yarısı tahliye oldu. Yılmaz’ın, tahliyesinin ardından Kandıra ilçesinde bulunan annesinin evine gittiği öğrenildi.

30 Ekim 2005 tarihinden itibaren “Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapisle cezalandırılan Kürşat Yılmaz, 32 yıllık cezadan beraat etti.

Avukatlarının başvurusu üzerine yeniden yargılama talebi dosyadaki bir kısım suçlar yönünden kabul edilen ve cezasının infazdan düşürülmesinin ardından kalan ceza yönünden infaz süresi tamamlanan Kürşat Yılmaz, güvenlik gerekçesiyle gece yarısı cezaevinden tahliye edildi.

“GÜVENLİK NEDENİYLE GECE YARISINDAN SONRA TAHLİYE OLDU”

Tutukluluk süresini Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde geçiren Kürşat Yılmaz’ın avukatı Hasan Özay, tahliyeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özay, “Güvenlik sebebiyle gece yarısından sonra tahliye oldu. Saat 08.00’de bekliyorduk ancak bu şekilde tahliye gerçekleşti. Kendisi 17 seneden beri, 2005 yılından beri hapis yatmaktadır. Aldığı kesinleşen hapis cezası 66 yıldı. Bizim bu sene mayıs ve haziranda yaptığımız hukuk mücadeleleri sonucu haksız olan cezanın 35 senelik bir kısmını iade-i muhakeme yoluyla tekrar yargılanıp, beraat kararı verilip, kesinleşmek suretiyle bu ceza ortadan kaldırıldı. Kalan ceza yönünden de hukuka uygun, hak edilen, zamanında bir tahliye gerçekleşti. Başka bir sebep yok. Bu karar haziran ayında alınmıştı. Hazirandan beri süresinin dolmasını bekliyorduk. Süresi doldu ve bitti.” dedi.

“FETÖ İLE AÇIK BİR MÜCADELE VERDİ”

Kürşat Yılmaz hakkında FETÖ yargısının ağır bastığı dönemde aleyhinde hükümler verildiğini belirten Özay, “Bizim hapis yatıp, çıktığı süre yönünden de hukuk mücadelemiz devam ediyor. O cezaların da haksız olduğunu düşünüyoruz. Müvekkilimiz 2005 yılından beri FETÖ ile açık bir mücadele vermekte. Bu mücadeleden dolayı zaten 2005 yılında tutuklanmış ve gerek İstanbul'daki mahkemede gerekse de Yargıtay'da FETÖ'nün olduğu dönemde, FETÖ yargısının ağır bastığı dönemde maalesef aleyhine hükümler verilmiş ve kesinleşmişti. Bunların bir kısmıyla ilgili hukuk mücadelesi ancak 2021 yılında sonuçlandı. Bugün de tahliye oldu. Kendisini kutluyoruz. Kendisi vatana, millete bağlı birisi. Her ne kadar bir FETÖ kumpasından dolayı tutuklu kalmış ise de hiçbir şekilde vatanına, milletine, devletine karşı en ufak bir kırgınlığı yoktur. Vatanını, milletini, devletini sevmektedir ve bağlıdır.” diye konuştu.

ANNESİNİN EVİNE GİTTİ

Kürşat Yılmaz'ın tahliyesinin ardından Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bulunan annesinin evine gittiği öğrenildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANIYORDU

12 Eylül darbesi öncesinde Ülkücü Gençler Derneği’nde (ÜGD) yetkili olan Kürşat Yılmaz, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Kalemi’nde çalışan polis memuru Tülay Çetin‘le sürpriz bir evlilik yaptı.

Yılmaz’ın adı kısa bir süre sonra iki cinayete karıştı.

Cezaevinde bulunduğu dönemde özel izinle evlenen Yılmaz’ın Banker Kastelli olarak bilinen Cevher Özden’in vurulma olayına dahil olduğu öğrenildi.

17 Nisan 1999′da Türkiye’ye iade edilen ve Kartal Özel Tip Kapalı Cezaevi’ne konulan Yılmaz, 15 Temmuz 1999′da Kuşadası eski Belediye Başkanı Lütfi Suyolcu’yu öldüren tetikçi Fırat Erdoğan’ı azmettirdiği gerekçesiyle suç ortağı Yavuz Kaşıkçı’yla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.