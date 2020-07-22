Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun iki rakibi var

Kurultayda Kılıçdaroğlu'nun iki rakibi var

İlhan Cihaner ile Tolga Yarman, CHP kurultayında Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday oldu.

CHP'nin 25-26 Temmuz'da yapacağı 37. Olağan Kurultayı için hazırlıklar sürerken, genel başkan adaylığı ve partinin en üst yönetim organı olan Parti Meclisi (PM) için de kulisler hareketlendi.

İLHAN CİHANER

'Gelecek İçin Biz' grubu Yürütme Kurulu Üyesi Örgütlenmeden Sorumlu Murat Akbaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 37. Kurultay'ı öncesi yaptığı açıklamada, PM üyesi İlhan Cihaner'in, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha çıktı.

TOLGA YARMAN

CHP Onur üyelerinden Prof. Tolga Yarman, adaylığını açıklayarak bugün saat 11.00'de, CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması düzenleyeceğini duyurdu.

Parti içinde eski milletvekili ve parti yöneticilerinden oluşan 'Onur Kurulu' üyelerinin kurultay alanına alınmayacağı, ancak alan dışına üstü kapalı bir çadır kurularak burada ağırlanabilecekleri ifade edilmişti. Bu karara, onur üyelerinden tepki gelmişti.

MUHARREM İNCE ADAY DEĞİL

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olmayı planlayan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşısına almamak için kurultayda aday olmuyor.