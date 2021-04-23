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    Kuşadası açıklarında 28 göçmen kurtarıldı

    Kuşadası açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 28 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri karaya çıkardı.
    • İHA
    • 23.04.2021 - 07:10
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    Kuşadası açıklarında 28 göçmen kurtarıldı

    Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkilileri, bölgeye ekip gönderdi.

    YUNAN ÖLÜME TERK ETTİ

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca, Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ve ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi yetkililerine teslim edildi.

    Kuşadası açıklarında 28 göçmen kurtarıldı #1

    Kuşadası açıklarında 28 göçmen kurtarıldı #2

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