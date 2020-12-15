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    Kuşadası’nda 4.0 büyüklüğünde deprem

    Sabah 05.45'de meydana gelen depremin ardından can ya da mal kaybının olmadığı kaydedildi.
    • DHA
    • 15.12.2020 - 08:19
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    Kuşadası’nda 4.0 büyüklüğünde deprem

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre, saat 05.45'de merkez üssü Aydın’ın Kuşadası Körfezi olan 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin 7.08 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

    CAN YA DA MAL KAYBI YOK

    AFAD’dan yapılan açıklamada “Kuşadası Körfezi'nde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.” denildi.

    Kuşadası’nda 4.0 büyüklüğünde deprem #1

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