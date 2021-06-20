Kutlama mesajları: Dedeye, amcaya, dayıya, abiye Babalar Günü mesajları 2021

Babasını ve babası yerine koyduğu kişileri değerli hissettirmek istenler, Babalar Günü mesajları ve sözlerini internet üzerinden araştırıyor. İşte dedeye, amcaya, dayıya, abiye Babalar Günü mesajları

Yılın en özel ve en anlamlı günleri arasında yer alan Babalar Günü, gelip çattı.

Milyonlarca vatandaş, babasının veya babası gibi gördüğü yakınlarının Babalar Günü'nü kutlamak için en güzel, anlamlı, duygusal, farklı Babalar Günü mesajları ve sözlerini araştırıyor

Dedenize, eşinize, sevgilinize, abinize, dayınıza, amcanıza uzun ve kısa Babalar Günü mesajları sözlerini göndererek her zaman onların yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz.

İşte 2021 en güzel ve anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajları!

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Güven duymayı, pes etmemeyi, sabretmeyi ve yaşamayı bize öğreten babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Onlar her zaman kucaklarını sevgiyle, kapılarının koşulsuzca, yollarımızı tecrübeleriyle açtılar. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Hiç bir şey üzmesin seni. Sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin. Unutma, sen hep benim bir tanemsin babacığım. Babalar günün kutlu olsun.

Üzerine sabır tohumu ekip sevgiyle suladığın gülünün bilmeni istediği bir şey var. Seni çok ama çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Evimizin güneşi bir tanesisin canım babam, kucak dolusu sevgi ve saygılarımla kocaman öpüyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Babalar günün kutlu olsun.

Gül kokulu ellerinden doya doya öperim. Canım babam seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun…

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Hayatın anlamı ve tüm güzelliklerini öğreten adam, benim sevgili babam. Babalar günün kutlu olsun.

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!

Elimizden tutup bize dünyayı gösteren babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

Koruyan, kollayan, her zaman kahramanımız olan babalarımızın BabalarGünü’nü kutlarız.

Hayatımızın her alanında varlığını hissettiren babalarımızın babalar günü kutlu olsun

Bize tüm bildiklerini öğreten, hayata adım atarken elimizden tutam babamız… Yaşam veren ve de güneş ışığı gibi içimizi ısıtan sensin. Büyürken anladım ki hakkın ödenmez. Babalar günün kutlu olsun.

Yılın en özel günü Babalar Günü. Seni özleyerek geçirdiğim, giderek kıymetini daha iyi anladığım bu zamanlarda en içten dileklerimle gününü kutlarım. İyi ki varsın, iyi ki babamsın.

Büyürken seni daha iyi anladım. Her yaptığın için teşekkürler. Kucak dolusu sevgiler, babalar günün kutlu olsun.

Oğlun olmaktan gurur duyuyorum. İyi ki benim babamsın.