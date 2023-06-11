Kuzey Irak'ta hain saldırı! 2 asker şehit düştü

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Mehmetçik'in terör örgütlerine yönelik operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlama sonucu, uzman çavuşlar Cem Ahmet Kaya ile Halil Şahin yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, hastaneye kaldırılan iki askerin kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 11 Haziran 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya ve Piyade Uzman Çavuş Halil Şahin yaralanmıştır.



Yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş ancak tedavi gördükleri hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuşlardır.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz