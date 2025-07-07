Kuzey Irak'ta şehit düşen askerlerin ölümüne ilişkin idari soruşturma başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığınca, 28 Mayıs 2022 yılında şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un naaşına ulaşmak için başlatılan arama-tarama faaliyeti kapsamında Kuzey Irak'taki bir mağaraya inen 19 asker, açığa çıkan metan gazından etkilendi.

Tedaviye alınan askerlerden 12'si, kaldırıldıkları hastanede şehadete ulaştı.

TÖREN DÜZENLENDİ

Şehit düşen 12 askerden 6'sı için Hakkari'de tören düzenlendi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törende şehit İstihkam Üsteğmen Ege Akar, Mühimmat Astsubay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan, piyade sözleşmeli erler Ahmet Kuşak, Özkan Özkanlı, Ahmet Gültekin ve Mahsun Yeşildemir'in Türk bayraklarına sarılı naaşları alana getirildi.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Daha sonra silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklara konulan şehitlerin cenazeleri, memleketlerine uğurlandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde TSK Komuta Kademesi ile gittiği Yüksekova’da şehitlerimiz için düzenlenen uğurlama törenine katıldı.

"ACIMIZ BÜYÜK VE HİSLERİMİZ TARİFSİZ"

Bakan Yaşar Güler, 6 kahraman silah arkadaşımızın son yolculuklarına uğurlandığı tören sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Yaşar Güler, 12 kahraman silah arkadaşımızın şehit düştüğü olayla ilgili şunları söyledi:

"Dün Pençe Kilit Harekât bölgesinde 28 Mayıs 2022’de şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt’un aziz naaşına ulaşmak için komandolarımız tarafından bir mağarada arama-tarama faaliyetleri gerçekleştirildi.

Faaliyet esnasında kahraman komandolarımız metan ve karbonmonoksit gazından etkilendiler. Gazdan etkilenen ve mağaradan çıkarılan kahraman silah arkadaşlarımız derhâl hastaneye sevk edildiği esnada mağarada kalan silah arkadaşlarımız için AFAD ve Türkiye Kömür İşletmeleri Tahlisiye ekipleriyle koordineli şekilde kapsamlı bir çalışma da başlatılmıştır. Bu elim hadise sonucu maalesef 12 kahraman silah arkadaşımız şehit oldu. Daha önce şehit olan silah arkadaşımızın aziz naaşına ulaşma gibi ulvi bir görevde gösterilen büyük bir cesaret ve fedakârlık Türk ordusundaki silah arkadaşlığının tarihe geçen emsalsiz örneklerinden birisini teşkil etmiştir. Acımız büyük ve hislerimiz tarifsizdir.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yüreğimiz dağlansa da biliyoruz ki aziz şehitlerimiz, milletimizin özgürlük ve bağımsızlığının simgesi olarak şanlı tarihimizin en müstesna köşesinde daima yer alacaklardır. Bizler de şehitlerimizin kıymetli hatıralarını her zaman minnetle yaşatacak, fedakârlıklarını daima şükranla yâd edeceğiz.

Bizleri derin ve acı bir üzüntüye boğan bu olay başlattığımız idari tahkikat ile en ince ayrıntısına kadar incelenecektir.

Bu vesileyle aziz şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli aileleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetleri aynı azim ve kararlılıkla faaliyetlerine devam edecektir."