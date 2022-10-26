KYK borç faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizlerinde son durum ne?

KYK borç faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizlerinde son durum ne?

KYK borç faizlerinin silinmesinide içeren 52 maddelik torba yasa teklifi mecliste kabul edilmişti. Peki KYK borç faizleri ne zaman silinecek? İşte cevabı..

KYK borç faizlerinin ne zaman silineceği konusu son günlerde sık sık gündeme gelmeye başladı. Meclisin açılmasıyla beraber KYK borcu bulunan binlerce vatandaş konunun ne zaman netleşeceğini öğrenmek istiyor.

Bilindiği üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklik ile, öğrenim kredisi alanlar, borçlarını aldıkları miktar kadar ödeme yapacak.

Geçtiğimiz günlerde TBMM'de görüşülen KYK faiz borçlarının silinmesiyle ilgili kanun teklifi kabul edildi. Peki binlerce kişinin yakından takip ettiği KYK borç faizleri ne zaman siliniyor?

KYK borç faizleri ne zaman silinecek?

KYK faiz borçlarının silinmesiyle ilgili kanun teklifi mecliste kabul edilmişti. KYK borç faizleriyle ilgili kararın, Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.