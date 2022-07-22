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    KYK borçları güncellendi mi? e-Devlet ana para borç öğrenme ekranı!

    KYK geri ödemelerinde faizlerin silinecek olmasının ardından ana paralar hesaplanıyor. Milyonlar ise "KYK borçları güncellendi mi" sorguluyor. İşte e-Devlet KYK borç öğrenme ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2022 - 14:00
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    KYK borçları güncellendi mi? e-Devlet ana para borç öğrenme ekranı!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK borcu olan gençlere müjdeli haberi verdi ve çalışmalara başlandı.

    KYK öğrenim kredisinden faydalanan milyonlarca vatandaş, yalnızca ana para tutarını ödeyecek. ÜFE oranında gelen faizler ise silinecek.

    Ana para borcunu öğrenmek isteyenler e-Devlet üzerinden sorgulama yapıyor.

    KYK geri ödeme sorgulama işlemine girenler ise "Yapılan teknik bir çalışma nedeni ile hizmet sunulamamaktadır." uyarısı ile karşılaşıyor.

    Peki KYK borçları güncellendi mi, ne zaman güncellenecek? İşte e-Devlet ana para borç öğrenme ekranı...

    KYK borçları güncellendi mi 2022?

    KYk borçlarında faizlerin silinmesi için çalışmalar hala devam ediyor. Borçların hesaplanması halinde toplam ödenecek tutar belli olacak.

    KYK kredi borcu sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı resmi sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

    e-Devlet KYK borcu sorgulama


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