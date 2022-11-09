KYK borçları ve faizleri silindi mi? Resmi Gazete'de yayınlandı! KYK borçları nasıl ödenecek?

KYK borçları ve faizlerinin silinip silinmediği merak ediliyor. Son dönemde gündemde olan ve hazırlıklar yapılan KYK borçları için kanun teklifi Resmi Gazete'de yayımlandı ve yasalaştı.

Pek çok öğrenci ve mezun "KYK borcu faizleri silindi mi?" sorusunu merak ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan yasaya göre borçlardaki son durum belli oldu. Buna göre öğrenim kredisi almış olan öğrencilerin borcu, öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadar olacak. İşte ayrıntılar...

KYK borcu faizleri silindi mi?

Alınan karara göre KYK borcu faizleri silindi. Bir öğretim kurumundan mezun olan ya da çeşitli sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple öğretim kurumundan çıkarılmış olan öğrenciler, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödemek durumunda olacak.

Borçlu kişiler, borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının Sosyal Güvenlik Kurumundan teyit edilmesi durumunda, ilk sene herhangi bir ilave olmadan, sonraki senelerde ise her sene için verilen miktara yüzde on ilave edilerek kredi borcu hesaplanmış olacak.

Fakat ilgili senede Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde ondan az olması durumunda bu oran uygulanmış olacak. Ayrıca erteleme işlemi en fazla üç kez yapılabilecek.

Yapılacak ödemenin askerlik dönemine rastlaması durumunda borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna dek kredi borcu ertelenecek.