KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar? 2022-2023 KYK başvuru tarihi!

KYK burs başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve ne kadar? 2022-2023 KYK başvuru tarihi!

2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi başladığı andan itibaren üniversite öğrencileri "2022 KYK burs başvurusu başladı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Bu yıl üniversiteye başlayan ve ara sınıf öğrencilerinin gündeminde KYK burs başvuruları yer alıyor.

Öğrenciler merakla 2022 yılının burs başvuru tarihlerini ve burs ücretini bekliyor. Gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı (KYK) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne çevrildi.

Bu yılki yeni dönem burs ve öğrenim kredisi başvurularının başlayacağı tarihe yönelik beklentiler, ekim ayı ile birlikte yoğunlaştı.

2022 YKS kapsamında yükseköğrenim programlarına yerleşen yüz binlerce genç, burs ve kredi başvuru tarihlerine odaklandı.

Öğrenciler, "2022 KYK burs başvurusu yapıldı mı? Ne zaman başlıyor ve ne kadar olacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar...

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurularının ne zaman başlayacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Önümüzdeki süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nun, konuya ilişkin bilgi vermesi bekleniyor.

Geçen KYK burs başvuruları yıl ne zaman başlamıştı?

KYK burs başvuruları geçen yıl, 5 Kasım itibariyle başlamıştı. Bu nedenle, bu yıl da burs başvuruların kasım ayı itibariyle başlaması bekleniyor. KYK burs ve kredisi, aylık 850 TL olarak ödeniyor. Yılbaşında yapılacak zam ile bu ücretlerde de artışa gidilecek.